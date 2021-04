Covid-19. Reforço da vacinação em massa pode ter resultados no início do verão

Portugal pode atingir a imunidade de grupo já no início do verão, com 60% da população vacinada. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, na inauguração de mais um centro de vacinação contra a covid-19, em Portimão.

A vacinação em massa tem avançado em todo o país a um ritmo mais acelerado. Num só dia, foram vacinadas cerca de 500 pessoas num centro de vacinação em Lisboa e 1.400 num pavilhão no Porto.

A meta das autoridades é chegar às 100 mil vacinações por dia, numa fase em que os utentes a partir dos 65 anos já podem fazer o auto-agendamento da data da vacina pela internet.