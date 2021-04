Covid-19. Vacinas começam a ser administradas a pessoas a partir dos 42 anos em Inglaterra

As vacinas contra o coronavírus começaram a ser administradas a pessoas com 42 anos ou mais, em Inglaterra, no Reino Unido.

A partir de agora, as pessoas com 42 anos ou mais, ou que completam os 42 anos até 1 de julho, podem agendar a vacinação online.

É a segunda vez esta semana que as doses começam a ser dadas a pessoas com cerca de 40 anos. Esta segunda-feira, foram disponibilizadas a pessoas a partir dos 44 anos.

Mais de metade da população com 1.ª dose

As grávidas também já começaram a ser vacinadas. Ppodem começar a ser inoculadas com vacinas da Pfizer e da Moderna, de RNA mensageiro. O Comité que aconselha o governo sobre a vacinação garante que são seguras e baseia-se nos dados vindos dos Estados Unidos, onde cerca de 90 mil mulheres foram vacinadas com este fármacos.

Neste momento, mais de metade da população do Reino Unido recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. A meta de disponibilizar a vacina aos nove grupos mais vulneráveis até 15 de abril foi alcançada três dias antes.

O Governo vê na vacinação e testagem meios para ajudar ao regresso da normalidade no verão, mas quer ir mais longe e criou um grupo de trabalho para desenvolver tratamentos antivirais que evitem a propagação da covid-19 e acelerem a recuperação para serem usados já no outono.