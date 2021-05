Covid-19. Alemanha quer vacinar maiores de 12 anos até ao final de agosto

A Alemanha quer vacinar contra a covid-19 todos os adolescentes com mais de 12 anos até ao final de agosto. As autoridades sanitárias aguardam a aprovação da Agência Europeia do Medicamento.

O Governo alemão planeia também abrir a vacinação com a vacina da AstraZeneca a toda a população adulta.

Esta quinta-feira, o Parlamento aprovou um alívio de medidas para vacinados, como a isenção de quarentena e o recolher obrigatório. A lei tem ainda de passar pela Câmara Alta. Se for aprovada, pode entrar em vigor já este fim de semana.

Números continuam a descer na Alemanha

A Alemanha registou 21.953 novos casos e 250 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa uma queda em comparação aos 24.736 positivos e 264 óbitos ocorridos no mesmo dia da semana anterior.

A incidência acumulada em sete dias caiu no país para 129,1 novos casos por 100 mil habitantes, após registar 132,8 na quarta-feira e 154,9 de quinta-feira passada, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI) hoje atualizados.

O fator de reprodução semanal é de 0,83, o que significa que a cada 100 infetados contagiam uma média de 83 outras pessoas.