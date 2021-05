Esta quinta-feira foram vacinadas 100 mil pessoas em Portugal. Esta sexta-feira, o número deverá chegar aos 105 mil. É o ritmo a que a task force queria chegar na próxima semana, mas que é assim antecipado.

A task force avançou que Portugal continental alcançou na quinta-feira a marca de um milhão de pessoas com a vacinação completa com a segunda dose ou com a inoculação com a vacina de toma única da Janssen, o que corresponde a mais de 10% da população portuguesa.