Covid-19. EUA e Canadá avançam com vacinação de crianças entre os 12 e 15 anos

Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde deram luz verde à vacinação de crianças entre os 12 e os 15 anos. No Canadá, as crianças dessa faixa etária já estão a receber a vacina da Pfizer.

Cerca de 1,5 milhão de casos de covid-19 nos EUA foram registados em crianças e adolescentes entre os 11 e os 17 anos, mas com sintomas menos intensos da doença.

As escolas contam vacinar o maior número possível de estudantes até ao início do próximo ano letivo. Tanto a Pfizer como a Moderna iniciaram testes para verificar a eficácia da vacina em crianças entre os 6 meses e os 11 anos de idade. No Reino Unido, a AstraZeneca está a estudar o efeito da vacina em crianças e jovens entre os 6 e os 17 anos.

Os especialistas têm alertado que as crianças terão que ser vacinadas para que seja alcançado um índice de 70% a 85% da população imunizada, necessário para garantir a imunização coletiva.