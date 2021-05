Portugal enviou 24 mil doses da vacina da AstraZeneca para Cabo Verde que vão permitir que o país mantenha inalterado o processo de vacinação.

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, agradeceu o gesto. Diz que as vacinas são um bem raro no país e espera receber em breve mais 80 mil doses do mecanismo Covax.