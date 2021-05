Covid-19. Maiores de 50 anos podem agendar vacinação a partir de hoje 

Quem tem mais de 50 anos já pode começar a agendar a vacinação através da internet. De acordo com o responsável da task force para a vacinação, o autoagendamento da vacina contra a covid-19 deve abrir no período da tarde.

O vice-almirante Gouveia e Melo confirmou o aceleramento do processo em todo o território, a par do aumento de doses que estão a chegar ao país.

Gouveia e Melo disse ainda que se está a chegar a um ponto em que o país tem disponíveis cerca de 100 mil vacinas para administrar por dia.

De momento, Portugal está a administrar, em média, 80 mil vacinas por dia.

16% da população já tem vacinação completa

Pelo menos 16% da população portuguesa já tem a vacinação contra a covid-19 completa e um em cada três portugueses já levou pelo menos a primeira dose.

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde foi divulgado esta terça-feira e revela que a região de Lisboa e Vale do Tejo está atrasada na vacinação.

O Alentejo é a região do país com maior percentagem de pessoas com a vacinação completa. O centro do país também segue destacado no processo de vacinação. Quase um milhão de pessoas já levaram a primeira dose.

Até agora e desde que arrancou o processo de vacinação a 27 de dezembro, Portugal recebeu mais de cinco milhões de doses da vacina contra a covid-19.

Mais de meio milhão de pessoas não respondeu ao agendamento para tomar a vacina

Mais de meio milhão de portugueses não respondeu ao agendamento para tomar a vacina contra a covid-19. Terão sido enviadas dois milhões de mensagens, quase um terço ficou sem resposta.

O número é avançado pelo jornal Público.

No autoagendamento, a percentagem é menor, inferior a 5%.

O jornal escreve ainda que, por vezes, há problemas no agendamento da toma da vacina por existirem agendas mistas. Tanto pode ser o centro de saúde a fazer a marcação, como os serviços partilhados do Ministério da Saúde.

Em Lisboa, por exemplo, na semana passada pelo menos 13 mil das mais de 37 mil pessoas previstas para serem vacinadas, não terá comparecido.