Covid-19. Biden faz apelo nacional à vacinação perante abrandamento no processo

O Presidente dos EUA, Joe Biden, instou quarta-feira os cidadãos a vacinarem-se contra a covid-19, face ao abrandamento do processo nas últimas semanas.

Para incentivar a vacinação, é dada a possibilidade de as pessoas o poderem fazer em cabeleireiros e é prestado um serviço de guarda gratuita para que quem tem crianças tenha onde as deixar.

O objetivo, estabelecido por Biden, é que 70% dos adultos americanos recebam pelo menos uma dose até 04 de julho, o feriado do Dia da Independência do país.

"Em todo o mundo, as pessoas estão desesperadas para ter uma oportunidade, que qualquer americano pode ter na farmácia do seu bairro", disse Biden num discurso na Casa Branca, para dar conta dos progressos no processo de imunização.

O Presidente disse que se o objetivo de julho for alcançado, os cidadãos poderão desfrutar "de um merecido verão em liberdade, com encontros e celebrações".

A primeira vacina foi administrada nos Estados Unidos em 14 de dezembro de 2020.

Apesar do rápido início da campanha de vacinação, o ritmo diário abrandou significativamente, de uma média de 3,3 milhões de doses administradas por dia em abril para 1,2 milhões na semana passada.

Em virtude desses resultados, a Casa Branca redobrou esforços para vacinar mais pessoas, especialmente em segmentos demográficos que se têm mostrado mais receosos, como os jovens, as minorias afro-americanas e hispânicas e as populações rurais.

Atualmente, 63% (mais de 162 milhões) dos adultos americanos receberam pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus e 52% (133 milhões) estão totalmente imunizados, de acordo com os dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), que refletem uma grande disparidade por região.

Enquanto estados como Massachusetts, Connecticut e Nova Jersey já têm metade da sua população totalmente vacinada, outros, como o Alabama, o Louisiana e a Geórgia apenas imunizaram completamente um terço.

Biden insistiu que as vacinas são "eficazes e seguras", e rejeitou que a imunização seja um "ato partidário".

"Não quero ver um país, que já está demasiado dividido, dividir-se novamente entre lugares onde as pessoas vivem livres do medo e lugares onde, chegado o outono, a morte e doenças graves voltem", disse Biden, referindo-se à crescente polarização política nos Estados Unidos.

Qualquer pessoa com 12 anos ou mais é elegível no país para ser inoculada gratuitamente.

Para lidar com o abrandamento na vacinação, a Casa Branca lançou hoje o "Mês Nacional de Ação".

Entre as medidas anunciadas está a extensão do horário de abertura das farmácias ou cuidados infantis gratuitos em centros onde as crianças podem ser deixadas enquanto se é vacinado.

As doses serão também disponibilizadas em barbearias e salões de beleza frequentados maioritariamente por negros, e a empresa Anheuser-Busch, o fabricante da Budweiser, prometeu uma cerveja grátis para qualquer pessoa que seja vacinada em 04 de julho.

Há uma semana, a Casa Branca anunciou uma parceria com grandes aplicações de encontros, como o Tinder e o OKCupid, para encorajar os jovens a serem vacinados.

Os Estados Unidos são o país mais atingido pela pandemia, com mais de 595.000 mortes associadas à covid-19, de acordo com uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.