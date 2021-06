Vacinação das grávidas. Ordem dos Médicos pede para acelerar o processo

A vacinação contra a covid-19 nas grávidas tem suscitado várias dúvidas. A Direção-Geral da Saúde garante que está a ser ultimado um parecer da Comissão Técnica de Vacinação.

A Ordem dos Médicos pede para acelerar o processo burocrático para não atrasar a evidência científica. Segundo a Ordem, as grávidas podem passar a ser uma população prioritária na administração da vacina. Os especialistas recomendam a vacinação e alegam que os benefícios são superiores aos riscos.

A recomendação é vacinar, em particular as grávidas de risco - que podem passar a ser consideradas população prioritária.

As consequências da covid-19 numa grávida podem ser mais complicadas, em particular no último trimestre.