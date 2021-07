Covid-19. Portugal vai enviar mais 50 mil doses da vacina para Moçambique

Portugal vai enviar mais 50.000 doses da vacina contra a covid-19 para Moçambique.

Também todo o material necessário para a vacinação, como seringas e agulhas, será enviado para o país. A entrega está prevista para esta segunda-feira.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma ainda que está previsto o envio de um segundo lote, prefazendo um total de 100.000 doses de vacina.

A disponibilização do medicamento contra o novo coronavírus surge do compromisso do Governo de doar aos PALOP e Timor-Leste pelo menos 5% das vacinas adquiridas por Portugal.