O mundo avança a diferentes velocidades no processo de vacinação contra a covid-19.



Enquanto em África escasseiam as vacinas, noutros países do mundo aumenta-se o ritmo de inoculação.

Em França, por exemplo, até já se vacina em feiras populares, em que se troca um bilhete por uma vacina.

Na tentativa de regressar à normalidade, Espanha avança a bom ritmo. cerca de 25 mil pessoas juntaram-se num festival de música em Barcelona, mas todas tiveram de ser testadas à entrada.

As bolhas implementadas na Austrália não têm sido para já suficientes para travar o avanço do virus. O país registou a primeira morte em quase três meses, no estado de Nova Gales do Sul, onde também foram detetadas 77 novas infeções.