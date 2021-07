Covid-19. França diz que imunidade de grupo só com 90% a 95% das pessoas vacinadas

O ministro da Saúde de França, Olivier Véran, considera que para alcançar a imunidade de grupo será necessário vacinar 90 a 95% da população suscetível, levando em consideração que a variante Delta é bastante mais contagiosa.

Numa entrevista à rádio RTL, Véran sublinhou que o índice de vacinação está a acelerar e que a meta de 40 milhões de pessoas com pelo menos uma dose, que estava definida para o final de agosto, será alcançada no final de julho.

A esse ritmo, cerca de 80 a 85% da população suscetível de contrair a doença poderia estar vacinada até ao fim do verão.

"Entretanto, não acho que seja o suficiente", disse o ministro, referindo que em sua opinião, será necessário que entre 9 a 9,5 pessoas em cada dez estejam imunizadas para criar imunidade de grupo.

O motivo é a evolução da quarta onda com a variante Delta, com aumento das infeções entre 100 e 130% numa semana, disse o ministro.

Dados oficiais divulgados segunda-feira indicaram que o número de novas infeções tinha aumentado quase 15% em França em 24 horas, com 12.532 novos casos diagnosticados, aumento que os especialistas atribuem à disseminação da variante Delta do novo coronavírus no país.

Quando questionado sobre porque agora há tão poucas hospitalizações, Véran respondeu que as infeções, neste momento, estão mais centradas nos jovens.

O ministro observou que no departamento dos Pirenéus Orientais, fronteira da Espanha com a Catalunha, com maior índice de incidência em toda a França, a taxa entre os jovens ultrapassa os 1.000 casos por 100.000 habitantes.

Véran alertou que a experiência do verão passado mostra que as infeções de jovens passam mais tarde para a população mais velha e isso terá consequências nas hospitalizações, principalmente porque 10 a 15% das pessoas acima dos 60 anos e vulneráveis continuam a não estar vacinadas.

O Governo francês apresentou na segunda-feira um projeto de lei que obriga todos os funcionários e profissionais de saúde que lidam com pessoas vulneráveis a serem vacinados se quiserem continuar a trabalhar a partir de 15 de setembro.

O projeto de lei, que começará a tramitar no plenário da Assembleia Nacional na quarta-feira para rápida aprovação nesta semana, também estende o uso do certificado de saúde a grande parte das atividades da vida social.

A partir de quarta-feira será necessário o certificado para ir ao cinema, teatro ou qualquer espetáculo com mais de 50 espetadores e a partir de agosto para viajar nos transportes públicos de longa distância, visitar um hospital ou uma residência, e até beber algo num bar ou restaurante.