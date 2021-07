Covid-19. Autoagendamento a partir dos 20 anos deverá arrancar na próxima semana

O autoagendamento para pessoas a partir dos 20 anos deverá arrancar para a próxima semana, afirmou esta quarta-feira o coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, Henrique Gouveia e Melo.

O autoagendamento para pessoas a partir dos 20 anos deverá acontecer, "em princípio, para a semana", disse o responsável pela task force, que falava aos jornalistas no final da sua participação na conferência internacional "Saúde Global em Pós-Pandemia", que decorre na Universidade de Coimbra.

"Às pessoas com 20 anos peço-lhes um bocado de paciência, mas têm que esperar", frisou, salientando que não são abertos processos de autoagendamento "para fazer filas de espera".

O vice-almirante reafirmou a vontade de atingir a meta de 70% de toda a população portuguesa vacinada com a primeira dose entre 08 e 15 de agosto, esperando no final de setembro que se atinja o fim do processo de vacinação contra a covid-19.

Gouveia e Melo referiu que a vacinação tem de ser vista como "uma espécie de uma onda", em que há momentos em que mais vacinas disponíveis e é aumentado o ritmo e outros em que é necessário baixar o ritmo face à escassez.

"Nas últimas duas semanas vacinámos muito, agora vacinamos menos e depois haverá um período em que vamos voltar a vacinar mais. Faz parte do processo", explicou.

Questionado pela agência Lusa sobre os problemas no autoagendamento, o coordenador do plano frisou que este processo "está a funcionar normalmente".

"Todas as semanas parte um comboio com um determinado número de lugares. As pessoas autoagendam-se para esse comboio. Quando o comboio parte, não há mais lugares e as pessoas têm de esperar pela semana seguinte", aclarou, salientando que se não houvesse espera significava havia "milhões de vacinas disponíveis para dar".

Gouveia e Melo escusou-se a dizer quais os concelhos onde há mais falta de vagas para o autoagendamento da vacinação, explanando apenas que o ritmo é reduzido em populações com uma maior taxa de vacinação para compensar as que "estão menos avançadas".

O coordenador da 'task force' mostrou-se ainda bastante otimista em relação à aceitação da vacina por parte da população mais jovem, considerando que, ao contrário do que se regista em alguns países, os jovens portugueses querem ser vacinados.