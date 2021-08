Covid-19. Venezuela recebe 6,2 milhões de vacinas através do Covax

A Venezuela vai receber, nos próximos dias, 6,2 milhões de vacinas contra o novo coronavírus, através do Fundo de Acesso Global para Vacinas Covid-19 (Covax) foi esta segunda-feira anunciado.

O anúncio foi feito pelo Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante uma jornada de trabalho sobre a covid-19, transmitida pela televisão estatal venezuelana.

Sem precisar a proveniência das vacinas que vão chegar, o chefe de Estado explicou que os meses de agosto e setembro vão ser "relevantes" na imunização da população.

O governante anunciou ainda que na última semana foram detetados quatro novos casos de pacientes com a variante Delta, depois de na semana anterior terem sido identificadas duas pessoas infetadas com a mesma variante.

"Não é tempo para relaxamento, devemos manter as medidas de biossegurança. Temos o alerta da variante Delta. Já temos mais quatro casos esta semana, todos relacionados com viagens ao estrangeiro", disse o Presidente venezuelano, precisando que aquela variante, que foi identificada pela primeira vez na Índia, "não circula no país de forma local".