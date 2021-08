Os Estados Unidos não conseguem manter o ritmo de vacinação. Já foram tentados vários incentivos, desde a oferta de cerveja a lotarias milionárias para quem aceitasse ser vacinado. Mas a recusa de vacinas é já um fenómeno antigo em algumas regiões mais conservadoras do país.

Este fenónoemno está a fazer com que a vacinação na União Europeia, que começou atrasada tenha acabado por ultrapassar a dos Estados Unidos. Há agora 51% dos europeus contra 50% totalmente imunizados.

Na Argentina, a peregrinação a São Caetano, o patrono católico do trabalho, regressou à igreja de Buenos Aires. O altar foi colocado no exterior devido à pandemia, a mesma razão que aprofundou o que já era uma crise económica que durava há vários anos. Cerca de 10% da população enfrenta o drama

desemprego.

O Cambodja é um dos poucos países a administrar uma terceira dose da vacina, mas o reforço é dado com uma marca de vacina diferente da utilizada nas primeras duas doses. A ideia é fazer um cruzamento entre os fabricantes autorizados no país: a AstraZeneca e as duas vacinas chinesas. Os primeiros escolhidos foram os profissionais de saúde e familiares.