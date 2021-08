Primeiro-ministro diz que falha no Queimódromo do Porto está a ser investigada

A vacinação foi suspensa esta quinta-feira no Queimódromo do Porto pela coordenação da Task-Force de Vacinação para averiguação do cumprimento das normas e procedimentos em vigor.

A decisão decorre de uma alegada falha na cadeia de frio que pode comprometer as vacinas.

O primeiro-ministro diz que se trata de um caso pontual que está a ser investigado.

"Há um inquérito aberto, foi sinalizado que terá havido um problema com um lote de vacinas e por isso justificou-se a suspensão e uma investigação mais pormenorizada sobre a situação", disse António Costa.

Os utentes vacinados nos dias 9 e 10 de agosto serão contactados pelas entidades de saúde, até à próxima semana, no sentido de monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas.