A Organização Mundial de Saúde condena o avanço da terceira dose em alguns países mais desenvolvidos, quando há países onde grande parte da população não recebeu sequer a primeira dose.

"Estamos a dar coletes salva-vidas a pessoas que já têm coletes salva-vidas, enquanto outras pessoas estão a morrer afogadas, esta é a realidade", criticou, numa referência ao fosso entre os países mais ricos e os países mais pobres, o diretor-executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, Michael Ryan, na videoconferência de imprensa regular da organização sobre a evolução da pandemia da covid-19.

Muitos países dependem de doações, como as que chegam através do mecanismo Covax. Mas o problema no fornecimento e distribuição, aliado a alguma falta de solidariedade, têm atrasado as entregas.