Terceira dose da Pfizer com eficácia de 86% em maiores de 60 anos

Em Israel, a terceira dose da vacina da Pfizer revelou uma eficácia de 86% em pessoas com mais de 60 anos. As autoridades de saúde locais compararam os números de quem recebeu a terceira dose há pelo menos uma semana com quem levou as duas doses, entre janeiro e fevereiro.

Os resultados mostram que com duas doses, os casos de infeção ultrapassaram a barreira dos mil. Mas após uma terceira dose, os números baixam significativamente e apenas 37 pessoas testaram positivo à covid-19.

Israel começou a administrar a terceira dose da vacina na semana passada.

EUA preparam terceira dose da vacina a partir de setembro

As autoridades de saúde dos Estados Unidos da América recomendam uma dose de reforço oito meses após a vacinação inicial contra a covid-19.

A agência Reuters adianta que os primeiros a receberem a nova toma devem ser residentes de lares e profissionais de saúde, seguindo-se outras pessoas mais velhas.

Na semana passada foi dada luz verde à terceira dose da Pfizer e Moderna para os imunodeprimidos, apesar dos protestos contra a vacinação e testes à covid-19 obrigatórios.