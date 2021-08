OMS insiste na vacinação dos professores e pessoal não docente para regresso às aulas presenciais

Apesar de 70% da população adulta na Europa já estar totalmente vacinada, a OMS alerta para os riscos da resistência à vacinação e a falta de acesso aos imunizantes em vários países.

Insiste também na vacinação dos professores e do pessoal não docente para o regresso às aulas presenciais, que considera fundamental.

As máscaras vão manter-se nas escolas de grande parte da Europa, pelo menos nos primeiros tempos, tal como noutros países do mundo, onde o regresso à escola é feito com cautelas.

Na Califórnia, o primeiro estado norte-americano a exigir a vacinação para professores e pessoal não docente, foram criados centros de vacinação em várias escolas para facilitar o processo, numa altura em que as autoridades de saúde dos EUA ponderam tornar a vacina obrigatória para todas as crianças em idade escolar.