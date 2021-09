Covid-19: Portugal entrega 110 mil doses da vacina Astrazeneca a Moçambique

Portugal entrega na quarta-feira a Moçambique 110 mil doses da vacina Astrazeneca contra a covid-19, anunciou esta terça-feira o governo português.

"Com esta nova entrega, ascendem a 160 mil as vacinas doadas por Portugal a Moçambique", no âmbito do compromisso político de doar aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste pelo menos 5% das vacinas adquiridas por Portugal, explica em comunicado.