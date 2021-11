Ollie: o cão terapeuta que ajuda crianças a ultrapassar o medo de vacinas contra a covid-19

Ollie, um cão treinado para terapia com os mais novos, está a ajudar inúmeras crianças no centro de vacinação do Hospital Rady Children, em San Diego, a ultrapassar a ansiedade e o medo associados à vacina contra a covid-19.

No início do mês, os EUA tornaram elegível a vacinação destinada a crianças entre os cinco e os 11 anos. É aqui que entram Ollie e os outros 14 cães do PetSmart Paws for Hope Canine Therapy Program.

O medo antecipado da injeção deixa várias crianças em lágrimas e os cães ajudam no processo para acalmar os mais sensíveis.

Estes cães ainda estão encarregues de alegrar os pacientes do hospital pediátrico, diagnosticados com cancro ou outras doenças.

