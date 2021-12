Covid-19: vacinação passa a ser obrigatória no setor privado em Nova Iorque

A vacinação passa a ser obrigatória no setor privado, em Nova Iorque. O mayor da cidade anunciou que todas as empresas privadas têm que exigir que os funcionários sejam vacinados.

A medida entra em vigor logo após o Natal, a 27 de dezembro.

Os trabalhadores presenciais têm que provar ter tomado pelo menos uma dose da vacina para trabalhar.

O número crescente de casos positivos, com a variante Ómicron, levou o mayor De Blassio, nos últimos dias do seu mandato, a tomar as medidas mais apertadas e preventivas aplicadas, nos Estados Unidos da América.

Quem pretender ir a restaurantes, espetáculos e ginásios, com idade superior a 12 anos, tem que provar já ter a segunda dose da vacina.

O Presidente Joe Biden tentou impor que os funcionários de empresas com cem ou mais trabalhadores fossem vacinados ou testados regularmente. Os tribunais federais bloquearam o plano.

O autarca de Nova Iorque diz estar disposto a enfrentar a batalha legal para travar a pandemia.



Saiba mais