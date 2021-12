Covid-19: OMS diz que há “iniquidade gigantesca” na distribuição de vacinas

Quase 70% do total de vacinas contra a covid-19 administradas no mundo foram para apenas 10 países. As outras 30% foram distribuídas pelos restantes 195.

Em entrevista exclusiva à SIC, a diretora-geral adjunta da OMS para a área do medicamento fala numa situação antiética e imoral.

“Existe uma iniquidade gigantesca. 68% das vacinas foram utilizadas apenas em 10 países. No continente africano, há um grande número de países com uma cobertura vacinal muito baixa”, explica Mariângela Simão.

“Número é oito vezes superior para doses de reforço do que vacinação primária, é como se dessemos um segundo salva vidas a quem já tem um”, lamenta.

