Portugal com mais 15 mortes e 673 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 15 mortes e 673 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.722 mortes e 815.570 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 34.829 casos, menos 400 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 856 doentes (menos 99 do que na terça-feira), o número mais baixo desde 11 de outubro, dia que que estavam internadas 843 pessoas.

Nos cuidados intensivos Portugal tem hoje 205 doentes (menos oito em relação a terça-feira), o valor mais baixo desde 22 outubro, dia em que Portugal tinha 200 doentes nestas unidades.

A DGS indica ainda que mais 1.058 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 764.019 o número total de pessoas que recuperaram desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm em vigilância 15.183 contactos, menos 561 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o 30 de janeiro.

Dados por região

Das 15 mortes registadas nas últimas 24 horas, 10 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, uma na região Centro e uma na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 245 novas infeções, contabilizando-se até agora 308.963 casos e 7.055 mortos.

A região Norte tem 246 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 328.939 casos de infeção e 5.284 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 84 casos, acumulando-se 116.389 infeções e 2.977 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 27 casos, totalizando 28.799 infeções e 965 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 13 novos casos, somando 20.350 infeções e 349 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 45 novos casos, contabilizando 8.218 infeções e 64 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 13 novos casos, contabilizam 3.912 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Dados por género e faixa etária

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 369.225 homens e 446.060 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 285 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.769 eram homens e 7.953 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.038 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.543 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.481 tinham entre os 60 e os 69 anos.

13.º estado de emergência em vigor

Entrou em vigor esta quarta-feira, às 00:00, o 13.º estado de emergência. Durante este período está em vigor o plano de desconfinamento gradual, mas mantém-se o dever de recolhimento domiciliário.

A circulação entre concelhos continua proibida aos fins de semana e também no período da Páscoa, entre 26 de março e 5 de abril. O Governo quer garantir que a Páscoa não é um momento de deslocação e de encontro.

Este novo período do estado de emergência termina a 31 de março.

Gouveia e Melo alerta para movimentos antivacinas

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo admite que as dúvidas em torno da vacina da AstraZeneca podem reforçar os movimentos antivacinas em Portugal. Ainda assim, o coordenador da task force da vacinação diz que os números de quem recusou tomar a vacina por receio são residuais.

"Há sempre esse perigo. Claro que temos de temer a criação de dúvidas no espírito das pessoas que faça que possam ter um maior receio no processo de vacinação como um todo e, em especial, de uma determinada vacina", disse o responsável.

O coordenador da task force lembra que a vacinação salva milhares de vidas e insta a quem vai tomar a vacina que pondere se prefere estar do lado da dúvida ou do lado que salva vidas.

Farmácias com listas de espera para autotestes

Já há listas de espera nas farmácias para comprar testes rápidos à covid-19. Segundo o Jornal de Notícias, os fornecedores já estão a entregar testes sem que as autoridades tenham definido os critérios, que só deverão ser conhecidos o final desta semana.

Ainda segundo o jornal, também as análises rápidas à saliva - que não constam da estratégia da DGS - já estão a ser comercializadas.

Queima das Fitas de Coimbra adiada para outubro

A Queima das Fitas de Coimbra, que estava marcada para maio, foi adiada para data a definir no mês de outubro, substituindo a Festa das Latas.

"Perante a pandemia de covid-19 e o estado atual do nosso país, esta foi uma solução consciente e que vai ao encontro às recomendações da Direção Geral da Saúde e do Ministério da Saúde", acrescentou.

O coordenador geral da Queima das Fitas, Carlos Missel, citado na nota, admitiu a "incerteza que a data em outubro acarreta", mas vincou que será importante garantir que os eventos da festa dos estudantes sejam apenas realizados "se forem garantidas todas as normas de segurança".

