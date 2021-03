Portugal com mais duas mortes e 388 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais duas mortes e 388 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de óbitos nas últimas 24 horas é o mais baixo desde 6 de setembro, dia em que também se registaram duas mortes.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.845 mortes e 821.104 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 26.756 casos, menos 1.268 em relação a segunda-feira.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 584 doentes (menos 39 do que na segunda-feira), o mais baixo desde 23 de setembro, dia em que estavam internadas 571 pessoas.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 129 doentes, menos sete em relação a segunda-feira, valor mais baixo desde 12 de outubro, dia em que estavam internadas nestas unidades 128 pessoas.



Os dados indicam ainda que mais 1.654 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 777.503 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 15.853 contactos, mais 228 relativamente ao dia anterior.

DADOS POR REGIÃO

As duas mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 140 novas infeções, contabilizando-se até agora 311.191 casos e 7.127 mortos.

A região Norte tem 147 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 330.463 casos de infeção e 5.300 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 46 casos, acumulando-se 117.089 infeções e 2.998 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 3 casos, totalizando 29.071 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 4 novos casos, somando 20.640 infeções e 353 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 37 novos casos, contabilizando 8.595 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 11 novos casos, contabilizam 4.055 casos desde o início da pandemia e 29 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Portugal é um dos únicos países a não vacinar pessoas que já foram infetadas

Portugal é um dos raros países que não está a vacinar quem já esteve infetado pelo novo coronavírus. Os dados são de um relatório realizado pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), onde foram analisados 24 países.

O relatório conclui que apenas Portugal e a Islândia não estão a administrar nenhuma dose da vacina contra a covid-19 a pessoas que já foram infetadas. No caso português, o assunto está “atualmente em discussão”.

Em 15 dos 24 países, estão a ser administradas as duas doses de vacinas. Nos restantes sete países está a ser administrada apenas uma dose.

Questionada pela TSF, a Direção-Geral da Saúde refere que o assunto está em análise, mas diz que a vacinação de pessoas recuperadas só poderá acontecer quando houver mais vacinas disponíveis.

A Ordem dos Médicos, também ouvida pela TSF, lembra que há centenas de profissionais de saúde que continuam a trabalhar com receio porque foram infetados e não podem ser vacinados.

A imunidade de grupo surge como a meta, nesta corrida às vacinas para conter a covid-19. À frente vão os países mais ricos, que atingem valores recordes na vacinação. Atrás ficam os países mais pobres, onde as vacinas chegam lentamente. Mas esta diferença dá vantagem às novas variantes do vírus que, segundo os especialistas, podem vir a tornar a primeira geração de vacinas ineficaz em menos de um ano.

Os especialistas têm reiterado a necessidade de combater a pandemia de forma global. No entanto, o que se tem visto é uma corrida desigual às vacinas. Deixando os países com menos acessos por vacinar, abre-se espaço para que o vírus continue a mutar-se, criando novas variantes que podem ser mais transmissíveis, mais mortais e menos suscetíveis à resposta imunitária criada pelas vacinas.

A coligação People’s Vaccine Alliance – que inclui a Amnistia Internacional, a Oxfam e a UNAIDS – inquiriu epidemiologistas, virologistas e especialistas em doenças infecciosas sobre o impacto das novas variantes na eficácia da primeira geração de vacinas. Dois terços acredita as vacinas contra a covid-19 poderão tornar-se ineficazes em um ano ou menos, um terço defende que o prazo será inferior a nove meses.

