Portugal com mais quatro mortes e 193 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais quatro mortes e 193 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.879 mortes e 823.335 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 26.134 casos, menos 160 em relação a sábado.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 517 doentes, mais cinco do que no sábado. Nos cuidados intensivos, Portugal tem 117 doentes, menos nove em relação a sábado.

Os dados indicam ainda que mais 349 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 780.322 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm este domingo sob vigilância 15.960 contactos, menos 161 relativamente ao dia anterior.

Em relação a sábado, o nível de incidência (novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) nacional manteve-se nos 65,6, assim como o índice de transmissibilidade que se manteve em 0,97.

O índice de transmissibilidade (Rt) da covid-19 tem vindo a aumentar desde meados de fevereiro, sendo mais elevado na região do Algarve, onde está em 1,19, revela o primeiro relatório de monitorização das 'linhas vermelhas' divulgado este sábado.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) disponibilizam este sábado o primeiro relatório de monitorização das 'linhas vermelhas' para a covid-19, que passará a ser publicado semanalmente às sextas-feiras.

"No continente, a região onde se observou o valor mais elevado do Rt foi a do Algarve (1,19), enquanto o valor mais baixo foi observado na região Centro (0,88). Tanto a nível nacional como a nível das regiões de saúde do continente tem-se observado um aumento paulatino do valor do Rt desde meados do mês de fevereiro, sendo mais notório na região do Algarve", precisa o documento.