Covid-19. Portugal com mais 9 mortes e 602 casos nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 9 mortes e 602 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.899 mortes e 825.633 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 25.839 casos, menos 8 que os registados na quarta-feira.

O número de pessoas internadas em enfermaria é de 495, mais 7 do que na quarta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 122 doentes, mais 6 em relação a ontem.

O Rt - índice de transmissibilidade - mantém-se em 1,01 a nível nacional e 1,02 em território continental.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira.

Os dados do boletim indicam ainda que mais 601 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 782.895 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 16.182 contactos, mais 395 relativamente ao dia anterior.

DADOS POR REGIÃO

Das 9 mortes reportadas hoje, 3 foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo e 6 na região Norte.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 229 novas infeções, contabilizando-se até agora 313.028 casos e 7.161 mortos.

A região Norte tem 189 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 331.793 casos de infeção e 5.315 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 71 casos, acumulando-se 117.595 infeções e 3.002 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 16 casos, totalizando 29.277 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 55 novos casos, acumulando-se 20.981 infeções e 354 mortos.

Na Região Autónoma da Madeira foram registados 18 novos casos, contabilizando 8.761 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 31 novos casos e contabilizam 4.198 casos e 29 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Presidente da República quer fim do estado de emergência em abril

O Presidente da República quer que em maio já não seja preciso estado de emergência. Mas para lá chegar é preciso que os indicadores, que para a semana voltam a estar em avaliação, permitam dar os passos previstos em abril.

Marcelo Rebelo de Sousa apelou à responsabilidade de todos os portugueses no cumprimento das regras de segurança.

Questionado sobre os dados da evolução da covid-19 em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que "abril é um mês decisivo" e realçou que "há uma parte que passa pelas pessoas, o que é que as pessoas fazem, o tipo de convívio que têm, a criação ou não de condições para que o desconfinamento seja suave e progressivo", sem "sobressaltos" indesejáveis.