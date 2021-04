Portugal regista primeiro dia sem mortes por covid-19 desde agosto

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 196 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). O país não registou mortes nas últimas 24 horas.

Este foi o primeiro dia sem mortes por covid-19 desde 3 de agosto.

De acordo com o boletim divulgado, desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 834.638 casos e 16.965 mortes, estando esta segunda-feira ativos 24.662 casos, menos 130 em relação ao dia anterior.

Esta segunda-feira 365 doentes estão internados em enfermaria, mais 17 em relação a domingo e 91 em cuidados intensivos, menos sete em relação ao dia anterior.

Os dados revelam também que 326 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 793.011 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 498 relativamente a domingo, totalizando agora 24.811.

O Rt - índice de transmissibilidade - subiu ligeiramente esta segunda-feira para 0,99 a nível nacional e para 1 no território continental. Está no limite imposto pelo Governo

Já a incidência no continente diminuiu para 67,3 casos por 100 mil habitantes. Ao nível nacional também diminuiu para 70,4 casos.

15,5% dos portugueses com anticorpos contra a covid-19

Mais de 15% da população residente em Portugal tem anticorpos específicos contra o novo coronavírus, a maioria conferida por infeção, segundo resultados preliminares da segunda fase do Inquérito Serológico Nacional COVID-19.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge adianta que a prevalência de anticorpos específicos contra o vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, na população residente em Portugal, com idades entre 1 e 80 anos, foi de 15,5%, sendo 13,5% conferida por infeção.

O INSA informa que as regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Alentejo foram onde se observou uma maior seroprevalência.

Em relação à distribuição por idades, destaca-se a mais elevada na população adulta em idade ativa e mais baixa entre os 70 e os 79 anos.

Entre os vacinados, a proporção de pessoas com anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2 foi de 74,9%, valor que aumentou para 98,5% quando consideradas apenas as pessoas vacinadas com duas doses há pelo menos sete dias.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge diz que os dados devem ser "interpretados com cautela". No entanto, refere que reforçam o "efeito esperado de aumento da imunidade populacional contra SARS-CoV-2".

Europa recebe no verão turistas norte-americanos vacinados

Os turistas norte-americanos que estiverem vacinados contra a covid-19 vão poder viajar no verão para países da União Europeia.



A garantia foi dada pela Presidente da Comissão Europeia numa entrevista ao jornal The New York Times.

Ursula von der Leyen explicou que todos os 27 Estados-membros vão aceitar receber os cidadãos norte-americanos que estiverem vacinados com os medicamentos que foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, que no caso dos Estados Unidos abrange todas as vacinas que estão a ser administradas.

A presidente da Comissão Europeia, não deu, no entanto, uma data para a reabertura da Europa aos turistas norte-americanos.

