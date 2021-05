Portugal com mais 7 mortes e 469 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 7 mortes e 469 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.006 mortes e 841.848 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 22.171 casos, mais 76 em relação a sexta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 223 doentes, menos 13 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 71 doentes.

Hoje foram dadas como recuperadas mais 386 pessoas, totalizando agora 802.671 desde o início da pandemia.

Autoagendamento para doentes recuperados há mais de 6 meses disponível em junho

Os doentes recuperados há mais de seis meses de infeção por SARS-CoV-2 vão poder marcar a sua vacinação através do portal de autoagendamento a partir da primeira semana de junho, confirmou esta sexta-feira fonte da task force responsável pelo processo.

De acordo com o que já havia sido adiantado pelo coordenador da task force, estas pessoas que já passaram pela doença há seis meses vão começar a ser vacinadas "de acordo com a faixa etária a que pertencem" e assim que "a esmagadora maioria das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos" já tenham sido vacinadas.