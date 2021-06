Portugal com mais duas mortes e 1.233 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira duas mortes e 1.233 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.057 mortes e 861.628 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 26.817 casos, mais 569 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 364 doentes, mais 13 do que ontem. É o número mais alto de internamentos com covid-19 desde 26 de abril, quando estavam internadas 365 pessoas.

Nos cuidados intensivos estão 88 doentes, mais cinco.

Os dados indicam ainda que mais 662 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 817.754 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 33.732 contactos, mais 1.445 relativamente ao dia anterior.

A taxa de incidência nacional é de 91,0 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente é de 90,5 casos de infeção por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional é de 1,12, do continente é de 1,13.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Dados por região

Na região de Lisboa e Vale do Tejo contam-se até agora 328.773 casos de infeção e 7.234 mortes com covid-19, uma das quais nas últimas 24 horas.

A região Norte tem hoje 196 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 343.006 casos de infeção e 5.361 mortes desde o início da pandemia, uma das quais nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se mais 81 casos, acumulando-se 120.772 infeções e 3.025 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 47 casos, totalizando 30.547 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 73 novos casos, acumulando-se 22.852 infeções e 364 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou doze novos casos, totalizando 9.815 casos e 69 mortes com covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 20 novos casos e contabilizam 5.863 casos e 33 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Dados por género e faixa etária

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 469.195 mulheres e 392.030 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 403 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.956 eram homens e 8.101 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.



Os internamentos por covid-19 continuam a subir. A Região de Lisboa e Vale do Tejo concentra a maior parte dos casos e os doentes são agora mais novos.

No Centro Hospitalar Lisboa Norte, o número de infetados tem vindo a crescer desde a última semana de maio. Cerca de metade dos internados no Hospital Santa Maria tem menos de 50 anos, alguns dois quais com a primeira dose da vacina.

Os hospitais dizem que estão preparados para alargar a capacidade de internamento.

O intervalo da toma da segunda dose da vacina da AstraZeneca foi reduzido de 12 para oito semanas para garantir "mais rápida proteção" perante a transmissão de novas "variantes de preocupação" do vírus SARS-CoV-2, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A recomendação consta da norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) "Campanha de Vacinação contra a COVID-19 Vacina VAXZEVRIA" divulgada esta quinta-feira e que atualiza o esquema vacinal desta vacina contra a covid-19.

Mais de 3,8 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.835.238 mortos no mundo, resultantes de mais de 176.966.040 casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

