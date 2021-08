Portugal com mais 13 mortes e 2.217 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais 13 mortes e 2.217 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.562 mortes e 1.003.335 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 45.367 casos, mais 1.174 em relação a sábado.

O boletim da DGS revela que estão internados 744 doentes, mais 17 do que sábado. Nos cuidados intensivos estão 157 doentes, menos 4.

Os dados indicam ainda que mais 1.030 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 940.406 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 54.851 contactos, menos 1 534 relativamente ao dia anterior.

A taxa de incidência de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias baixou novamente no continente e a nível nacional, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) voltou a aumentar, passando de 0,94 para 0,95.

O boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional da Saúde Doutor Ricardo Jorge revela que a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) desceu para 319,9, a nível nacional.

Em Portugal continental, a taxa de incidência desceu para 324,6 (na quarta-feira situava-se nos 331,6).

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - é hoje de 0,95 em todo o território de Portugal.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

Número total de internados em Portugal nunca foi divulgado

Portugal chegou ao milhão de infetados com covid-19, um ano e cinco meses depois do primeiro caso ter sido diagnosticado no hospital de Santo António, no Porto. Já sobre o total das pessoas que estiveram internadas, a Direção-Geral da Saúde nunca divulgou esses números.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que sempre teve mais casos, exceto durante os primeiros dois meses da pandemia, em que o Norte se sobrepôs. Na ponta oposta, os Açores, neste quase ano e meio contabilizaram 8.130 casos.

As mulheres são as que mais se infetaram. Já quanto aos óbitos há mais de homens do que de mulheres.

No entanto, não é possível dizer o número total de internados desde o início da pandemia, já que a Direção-Geral de Saúde ou não tem esses números ou apenas não os divulga.

