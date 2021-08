Portugal com mais 9 mortes e 2.507 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 9 mortes e 2.507 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.622 mortes e 1.014.632 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 44.916 casos, mais 107 em relação a quinta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 687 doentes, menos 1 do que quinta-feira. Nos cuidados intensivos estão 143 doentes, mais 2.

Os dados indicam ainda que mais 2.391 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 952.094 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 51.027 contactos, menos 318 relativamente ao dia anterior.

R(t) mantém-se e incidêndia desce

A taxa de incidência de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias descceu tanto no continente, como a nível nacional e índice de transmissibilidade (Rt) não sofreu alterações.

O boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional da Saúde Doutor Ricardo Jorge revela que a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) desceu para 312,3 a nível nacional (situava-se em 314,6).

Já no continente a taxa de incidência também desceu para 316,6 (na quinta-feira situava-se nos 319,0).

O índice de transmissibilidade (Rt) manteve-se em 0,98 tanto no continente como a nível nacional.

Em atualização

No próximo fim de semana, a vacinação vai voltar a centrar-se nos jovens, desta vez entre os 12 e os 15 anos, e para os dois dias foram realizados cerca de 110 mil agendamentos, segundo a 'task-force' responsável pelo processo.

Assim, no sábado e no domingo deverão ser vacinados um quarto do total de jovens nesta faixa etária (cerca de 400 mil), logo no primeiro de dois fins de semana que lhes vão estar dedicados.

Além daqueles que tenham realizado o pedido de autoagendamento para os dias 21 e 22 de agosto e dos que tenham sido chamados pelos serviços de saúde, a task-force decidiu abrir também a modalidade "Casa Aberta", à semelhança do que aconteceu no fim de semana passado para os jovens de 16 e 17 anos.

Esta modalidade, que funciona em horários limitados, dispensa a marcação prévia, exigindo apenas a obtenção de uma senha digital através do portal do Ministério da Saúde (https://covid19.min-saude.pt/senha-digital-casa-aberta/), e atualmente só está disponível para maiores de 16 anos.

As datas para a administração da segunda dose também já estão definidas. No fim de semana de 11 e 12 de setembro, os jovens estarão de regresso para completar a vacinação, mesmo antes do início do ano letivo.



Veja também:

LINKS ÚTEIS