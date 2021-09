Portugal com mais 12 mortes e 663 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 12 mortes e 663 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.810 mortes e 1.047.710 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 41.965 casos, menos 458 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que estão internados 682 doentes, mais 17 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 140 doentes, mais dois.

Os dados indicam ainda que mais 1.109 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, fazendo subir para 987.935 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 41.697 contactos, menos 772 relativamente a domingo.

Isolamento. "Se tudo continuar a correr bem", tendência é haver distinção entre vacinados e não vacinados

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que "se tudo continuar a correr bem" a tendência é para haver uma distinção entre as medidas de isolamento profilático para pessoas vacinadas e para pessoas não vacinadas.

"Situação está a ser muito bem estudada por peritos e clínicos", garante.

"Vamos ter que conviver com o vírus, mas com um grau de proteção muitíssimo maior"

Portugal atingiu este domingo os 85% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

O comentador da SIC Luís Marques Mendes considera que é um dia histórico para o país, mas lembra que a pandemia ainda não acabou.

"Vamos ter que continuar a conviver durante alguns anos com este vírus", afirma no Jornal da Noite da SIC Notícias.

O comentador da SIC destacada as baixas taxas de vacinação contra a covid-19 noutros países.

Fim do uso de máscara na rua. "Com 85% da vacinação, será uma medida positiva"

A diretora-geral da Saúde lembra que decidir pela não obrigatoriedade do uso de máscara na rua cabe à Assembleia da República.

No entanto, Graça Freitas entende que há condições para avançar com a decisão, mas com exceções, como em aglomerados.

"O risco de transmissão ao ar livre é muito menor e com 85% da população previsivelmente vacinada, a circulação do vírus será também muito menor", afirma.

A partir do próximo domingo, o uso de máscara na rua deverá deixar de ser obrigatório.

A Direção-Geral da Saúde está a trabalhar também numa proposta de alteração às regras de isolamento em caso de contacto com um infetado, que faça a distinção entre vacinados e não vacinados.

LINKS ÚTEIS