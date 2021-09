Portugal com mais 8 mortes e 911 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais 8 mortes e 911 novas infeções pelo novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, o país já registou 17.861 mortes e 1.055.584 casos covid-19. Este domingo, estão ativos 37.819casos, mais 82 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que o número de internados é de 569, mais 17 do que no sábado. Nos cuidados intensivos estão 120 doentes.

Os dados ainda indicam que mais 821 utentes recuperaram do novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 999.904 recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 37.243 contactos, menos 595 que no sábado.

A maior parte dos novos casos registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (324), seguindo-se o Norte, com 295 novas infeções.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (1), na região Norte (3), na região Centro (1), no Alentejo (2) e nos Açores (1).



Centro de vacinação do Queimódromo não vai reabrir

A task force entendeu que na atual fase da campanha de vacinação não se justifica manter o centro do Queimódromo, no Porto, em funcionamento.

A decisão foi conhecida depois da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde ter arquivado o processo que investigou um problema na refrigeração de vacinas.

O relatório concluiu que houve falhas por parte da Unilabs, mas sublinhou que, atualmente, a rede de frio do Queimódromo tem condições adequadas.

99% do pessoal docente e não docente vacinado

O pessoal docente e não docente das escolas está quase todo vacinado, tendo-se atingido esta semana os 99% daqueles profissionais inoculados.

O novo referencial da Direção-Geral da Saúde (DGS), com regras de segurança sanitária para o próximo ano letivo, foi conhecido em 31 de agosto, trazendo poucas novidades: além das orientações para o isolamento profilático, que foram flexibilizadas possibilitando que os contactos de baixo risco ou com teste negativo regressem logo à escola, regras como a utilização de máscara, o distanciamento físico e a realização de rastreios serão para manter.

As orientações foram recebidas sem surpresa por parte das famílias, que já antecipavam a manutenção da grande maioria das normas de segurança contra a covid-19, e compreendem a necessidade de que assim seja.