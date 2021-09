Portugal com mais 5 mortes e 458 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 5 mortes e 458 novas infeções pelo novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, o país já registou 17.866 mortes e 1.056.042 casos covid-19. Esta segunda-feira, estão ativos 37.365 casos, menos 454 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que o número de internados é de 586, mais 17 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 119 doentes.

Os dados ainda indicam que mais 907 utentes recuperaram do novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 1.000.811 recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 36.416 contactos, menos 827 que no domingo.

INCIDÊNCIA E R(T) BAIXAM

A taxa de incidência nacional de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias em Portugal baixou para 208,3 casos por 100 mil habitantes.

Segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado hoje, a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) nacional baixou dos 240,7 casos na sexta-feira para 208,3.

Em Portugal continental, a taxa de incidência baixou de 247,9 para 214,0.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - está hoje em 0,85 a nível nacional e 0,84 em Portugal continental.

Fim do uso obrigatório de máscara no exterior

Esta segunda-feira deixou de ser obrigatório o uso de máscara nas ruas. Contudo a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda o seu uso em algumas situações, como aglomerações, quando não é possível manter a distância física e por pessoas vulneráveis.

A maior parte dos portugueses demonstram uma atitude cautelosa e garantem continuar a usar a máscara na rua.

Esta medida entrou em vigor a 28 de outubro de 2020 e foi renovada sucessivamente pelo Parlamento.

Por sua vez, a Associação de Médicos de Saúde Pública (ANMSP) defendeu a continuidade do uso de máscara para prevenir a covid-19 e a gripe, e haver um inverno "mais controlado", permitindo ao SNS retomar o atraso na atividade assistencial.

Novas medidas para creches e infantários

A Associação de Profissionais de Educação de Infância considera as medidas avançadas para creches e infantários, pela Direção-Geral de Saúde, "desajustadas".

A DGS continua a vedar o acesso dos pais ao interior dos edifícios, com as crianças a serem entregues à porta do estabelecimento.

Os funcionários das creches devem continuar a usar máscara certificada, ao que a Associação de Profissionais de Educação de Infância aponta reparos por prejudicar a relação da criança com o educador.

Para além disso, devem ser realizados testes de rastreio aos funcionários, mesmo se tiverem a vacinação completa.

A DGS mantém a regra das salas separadas por grupos de crianças e o distanciamento durante as sestas e refeições.

Continua a ser desaconselhada a partilha de brinquedos.

Os passeios no exterior, que foram proibidos no ano passado, voltam a ser permitidos.

Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública afasta necessidade de 3.ª dose da vacina

A Comissão Técnica da Vacinação está a aguardar a a posição da Agência Europeia dos Medicamentos para decidir se Portugal vai reforçar a vacinação à população idosa.

O vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública acredita que ainda é cedo aplicar a terceira dose da vacina contra a covid-19. Considera que ainda existem nações mais pobres, que não estão a vacinar em massa a população.

