Portugal com mais 1 morte e 230 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 1 mortes e 230 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17 955 mortes e 1 067 175 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 31 285 casos, menos 250 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 420 doentes, mais 5 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 79 doentes, menos 4 do que no dia anterior.

Os dados indicam ainda que mais 479 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1 017 935 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 27 845 contactos, menos 452 relativamente ao dia anterior.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A taxa de incidência nacional é de 111,6 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 113,5 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional está em 0,85 e no continente em 0,84.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira.

"Primeira batalha contra o vírus está vencida"

O coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 congratulou-se pela primeira "batalha" contra o vírus estar a chegar ao fim. A missão do vice-almirante Gouveia e Melo está prestes a terminar, mas avisa que a "guerra" contra o novo coronavírus "vai continuar".

"Não sabemos se a vamos ter que enfrentar novamente".

As declarações surgem numa altura em que Portugal está prestes a atingir 85% da população com o esquema vacinal completo.

Nesta altura, cerca de 83,89% da população já tem a vacinação completa e 86,77% tem pelo menos uma dose.

Apesar do ritmo de vacinação ter diminuído, os centros de vacinação continuam abertos sete dias para semana em regime de “Casa Aberta”.

Portugal deve atingir 85% da população vacinada a meio da próxima semana

Faltam vacinar cerca de 121.700 pessoas para que Portugal atinja a meta de 85% da população completamente vacinada contra a covid-19, o que deverá acontecer a meio da próxima semana.

Este sábado, o coordenador da taskforce voltou a apelar à vacinação, sobretudo aos que recuperaram da infeção há pelos menos três meses.

Terceira dose deve ser administrada com "vacina atualizada"

Portugal aguarda a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos para começar a administrar a terceira dose da vacina contra a covid-19 a idosos. Miguel Castanho, do Instituto de Medicina Molecular considera que a administração deverá ser feita com uma "vacina atualizada", para fazer face às novas variantes.

"Estamos a falar de vacinas desenvolvidas ainda antes da variante britânica", reforça Miguel Castanho, referindo-se às vacinas que estão a ser administradas agora.

O investigador relembra que ainda não foram divulgados dados científicos que demonstrem que "o sistema imunitário por alguma razão não vai funcionar em caso de infeção", no caso de pessoas com o esquema vacinal completo.

