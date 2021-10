Portugal com mais uma morte e 763 casos de covid-19

Portugal contabiliza este domingo mais uma morte e 763 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.157 e 1.090.651 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 31.890 casos, mais 438 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 335 doentes, mais 17 do que na sábado. Nos cuidados intensivos estão 59 doentes, menos cinco.

Os dados indicam ainda que mais 324 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.040.604 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 22.372 contactos, mais 133 relativamente a ontem.

A única morte das últimas 24 horas registou-se na região de Lisboa.

Portugal com índice de transmissibilidade no limite

Portugal pode chegar ao limiar dos 240 casos por 100 mil habitantes dentro de um mês. Segundo o relatório das linhas vermelhas da covid-19, os indicadores da pandemia estão a aumentar em relação à semana passada, com exceção da mortalidade.

A incidência de infeções a nível nacional é considerada reduzida: 98 casos. No entanto, apresenta agora uma tendência crescente.

Segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde e Instituto Ricardo Jorge, a manter-se a taxa de crescimento, o limiar de 240 casos em 14 dias por 100 mil habitantes poderá ser ultrapassado dentro de um a dois meses.

É nas pessoas entre os 20 e os 29 anos que se somam mais casos, mas há uma tendência de subida em todos os grupos etários dos 20 aos 79 anos.

O índice de transmissibilidade está agora no limite, situando-se no 1,08.

O relatório admite ainda o aumento dos internamentos nos cuidados intensivos e alerta para a possível pressão nos serviços de saúde.

A variante Delta continua a ser totalmente dominante, responsável por 100% dos casos no país.

Líderes do G20 comprometem-se 70% do mundo vacinado contra a covid-19 em 2022

Os líderes do G20 comprometeram-se este sábado a atingir pelo menos os 70% de vacinados no mundo em 2022, distribuindo o soro contra o coronavírus a países pobres, confirmaram fontes da cimeira, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Os ministros da Saúde e da Economia das economias mais industrializadas do mundo tinham evocado, na sexta-feira, a intenção de alcançar tal objetivo, proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O acordo passa por conseguir vacinar 40% da população mundial este ano e chegar aos 70% em 2022, como referiu o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, anfitrião da cimeira, na abertura da reunião.

Isto para "atingir o objetivo de uma verdadeira e equitativa recuperação", acordaram os líderes reunidos em Roma, adiantaram as fontes, segundo a EFE.

No seu primeiro dia de debate, o G20 realizou um painel sobre "Economia e Saúde Global" para discutir soluções para a crise sanitária causada pela pandemia da covid-19, no último ano e meio, questão incluída em muitos dos discursos dos líderes das principais economias do planeta.

Muitos defenderam a necessidade de prosseguir uma política multilateral em busca dessas soluções.

Para atingir a meta acordada, além da doação de vacinas a países em desenvolvimento, foi discutida a necessidade de aumentar a capacidade produtiva e transferir tecnologia, por exemplo para África, também para prevenir futuras crises sanitárias.

