Portugal com mais 5 mortes e 491 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 5 mortes e 491 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.162 e 1.091.142 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 31.940 casos, mais 50 em relação a ontem.

As cinco mortes registaram-se nas regiões de Lisboa (1), Centro (3) e Alentejo (1), precisam os dados da autoridade de saúde, indicando que as vítimas são dois homens e três mulheres, com 80 ou mais anos.

O boletim da DGS revela que estão internados 360 doentes, mais 25 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 60 doentes, mais 1.

Os dados indicam ainda que mais 436 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.041.040 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 22.524 contactos, mais 152 relativamente a ontem.

Dados por género e idade

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.850), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.886).

Do total de vítimas mortais registadas até à data, em Portugal 9.525 eram homens e 8.637 mulheres.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 585.464 mulheres e 504.931 homens. Há ainda 747 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática, explica a DGS.

Entre as novas infeções destaca-se a faixa etária dos 20 aos 29 (mais 77 casos), seguida dos 40 aos 49 anos (mais 74), dos 30 aos 39 anos (mais 67), dos zero aos nove (mais 65), dos 50 aos 59 anos (mais 54), dos 10 aos 19 (mais 46), dos 60 aos 69 anos e dos 70 aos 79 anos (ambos com mais 41) e dos oitenta ou mais anos (mais 29).

Dados por região

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 189 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 421.430 casos e 7.729 mortos.

A região Norte registou 125 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 416.344 casos de infeção e 5.598 óbitos desde o início da crise pandémica.

De acordo com os dados, foram registados na região Centro mais 73 casos, perfazendo 147.005 infeções e 3.184 mortos.

No Alentejo foram assinalados 19 novos casos de infeção, totalizando 147.005 contágios e 1.053 mortos desde o início da pandemia.

O boletim de hoje da DGS contabiliza ainda 46 novos casos na região do Algarve, acumulando-se 44.058 contágios pelo SARS-CoV-2 e 479 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 29 novos casos, somando 12.735 infeções e 74 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores registaram 10 novos casos, o que eleva para 9.375 infeções desde o início da pandemia e 45 mortes devido à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 97,4 casos para 101,5 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 97,6 para 101,9 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,05 a nível nacional e em Portugal continental.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

"Temos de acelerar a toma da terceira dose da vacinação" da covid-19

Filipe Froes, pneumologista e coordenador da crise da Ordem dos Médicos, e Henrique Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico, consideram que a situação aparentemente está controlada, mas é importante continuar a tomar precauções.

Na SIC Notícias, Filipe Froes lembrou que o futuro depende daquilo que nós fizermos e deixa um aviso. "Não podemos subestimar o vírus e esta época que é a época de excelência do vírus". Acrescenta ainda que é necessário dar continuidade ao trabalho da Task Force e "acelerar a toma da terceira dose da vacinação".

China diz que relatório dos EUA sobre origem da covid-19 não tem credibilidade

A China diz que o relatório dos Estados Unidos sobre a origem da covid-19 não tem credibilidade. O documento publicado por analistas americanos diz que a origem natural ou em laboratório são hipóteses plausíveis para explicar o aparecimento do SARS-CoV-2.

Contudo, os especialistas não conseguem avançar uma conclusão concreta e dizem mesmo que a verdade pode nunca ser conhecida.

Recorde-se que um estudo conjunto da China e da Organização Mundial da Saúde, publicado este ano, descartou a teoria de que a covid-19 terá tido origem em laboratório e refere que a hipótese mais provável era a infeção de humanos através do comércio de animais selvagens.

