Portugal com mais 9 mortes e 1.477 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 9 mortes e 1.477 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.231 mortes e 1.102.438 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 35.250 casos, mais 722 em relação a quarta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 383 doentes, mais 3. Nos cuidados intensivos estão 64 doentes, mais 2.

Os dados indicam ainda que mais 746 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.048.957 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 26.920 contactos, mais 969 relativamente ao dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro com cerca de 84% dos novos casos

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro contabilizam cerca de 84% dos novos casos.

O maior número de infeções nas últimas 24 horas ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram notificadas 549, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 425.401 casos e 7.758 mortos. A região Norte registou 322 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 419.118 casos de infeção e 5.614 óbitos desde o início da crise pandémica. Na região Centro registaram-se mais 365 casos, perfazendo 149.795 infeções e 3.195 mortos.

No Alentejo foram assinalados 74 novos casos de infeção, totalizando 40.585 contágios e 1.056 mortos desde o início da pandemia. Na região do Algarve, o boletim da DGS contabiliza 118 novos casos, acumulando-se 44.847 contágios pelo SARS-CoV-2 e 486 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 44 novos casos, somando 13.153 infeções e 76 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020. Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores registaram cinco novos casos, o que eleva para 9.539 contágios desde o início da pandemia e 46 mortes devido à doença.

Entre as novas infeções destaca-se a faixa etária dos 40 aos 49 anos (mais 229), seguida dos zero aos nove anos (mais 216), dos 20 aos 29 anos (mais 202), dos 30 aos 39 anos (mais 201), dos 50 aos 59 anos (mais 166), dos 60 aos 69 anos (mais 146), dos 10 aos 19 anos (mais 135), dos 70 aos 79 anos (mais 115) e mais de 80 anos (mais 67).

Das nove mortes, três ocorreram na região do Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Algarve e uma no Centro. Segundo a DGS, cinco das vítimas mortais tinham mais de 80 anos, três entre 70 e 79 anos e uma entre 60 e 69 anos.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.897), seguido das faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (3.904) e entre os 60 e os 69 anos (1.658). Do total de vítimas mortais registadas até à data em Portugal, 9.553 eram homens e 8.678 mulheres.

Portugal mantém 86% da população com a vacinação completa

Portugal tem 86% da população com a vacinação completa contra a covid-19 e 87% com pelo menos uma dose da vacina, anunciou na quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), percentagens que se têm mantido estáveis nas últimas semanas.

Segundo o relatório semanal da DGS, estão agora totalmente vacinadas contra o vírus SARS-CoV-2 8.904.253 pessoas, mais 18.471 do que na última semana, e 9.039.364 já receberam uma dose, o que representa mais 12.609 vacinados.

Todas as faixas etárias, que começam nos jovens dos 12 aos 17 anos, apresentam uma taxa de vacinação completa acima de 87% e de 90% em relação às pessoas que tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, sendo mesmo de 100% para os idosos com 65 ou mais anos.

A cobertura vacinal por regiões também não sofreu alterações significativas na última semana, continuando o Norte a ter 88% da população com a vacinação completa, seguido do Centro e do Alentejo (87%), de Lisboa e Vale do Tejo e dos Açores (84%), da Madeira (83%) e do Algarve (81%).

Desde o início da vacinação, no final de dezembro de 2020, Portugal recebeu cerca de 23 milhões de vacinas, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação e pelas duas regiões autónomas quase 20 milhões de doses.

MÁRIO CRUZ

Covid-19: linhas vermelhas podem ser atingidas em janeiro

Os especialistas lembram que, nas últimas semanas, as idades onde o risco de infeção tem sido mais elevado se situam entre os 18 e os 25 anos, seguidos das crianças com menos de 10 anos e dos jovens adultos entre 25 e 40 anos de idade.

O professor da faculdade de ciências da universidade de Lisboa, Carlos Antunes, considera que a probabilidade de uma quinta vaga aumentou na última semana.

"Tinhamos um ritmo de subida que era lento, progressivo e paulatino até finais de outubro. No início de novembro tivemos o arranque mais acentuado do número de casos", indica Carlos Antunes.

Num artigo datado se segunda-feira, Manuel Carmo Gomes e Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, defendem que, para que o coronavírus não interfira com a normalização da vida dos portugueses, deve combinar-se a manutenção de uma elevada proteção da população com reforços de vacinação em faixas etárias onde têm aumentando mais os novos casos, mesmo que tenham menor risco de doença grave.

LINKS ÚTEIS