Portugal com mais 13 mortes e 1.635 casos de covid-19

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 13 mortes e 1.635 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.430 mortes e 1.144.342 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 54.368 casos, mais 651 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 809 doentes, mais 45 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 111 doentes, mais7 que no dia anterior.

Os dados indicam ainda que mais 971 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.071.544 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 61.850 contactos, mais 1.220 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência do vírus a nível nacional encontra-se em 325,9 casos por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) está em 1,17.

Estes dados são atualizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

Nova variante já está em Portugal

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge anunciou esta segunda-feira que foram identificados 13 casos da nova variante do coronavírus, Omicron, em Portugal.

Os casos estão associados a jogadores e equipa técnica do Belenenses SAD, sendo que um deles terá feito, recentemente, uma viagem à África do Sul.

Para garantir a quebra de cadeias de transmissão, foi determinado o isolamento profilático dos contactos dos casos de infeção associados a este surto. Serão submetidos a testagem regular.

Em entrevista à SIC Notícias, a diretora-geral da Saúde esclarece que a maior parte dos infetados está vacinada contra a covid-19, mas que a doença "tem tido uma evolução favorável". Diz ainda que os infetados estão bem e alguns deles assintomáticos.

A variante Omicron foi identificada em nove países da Europa: Portugal, Áustria, Dinamarca, Itália, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, República Checa e Países Baixos.

Voos entre Portugal e Moçambique suspensos

Os voos de e para Moçambique estão suspensos desde a 00:00 desta segunda-feira. Para além da suspensão de voos, quem chega da África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbabué fica obrigado a cumprir uma quarenta de 14 dias.

A decisão surge no seguimento das preocupações e medidas de contenção na União Europeia, suscitadas pela deteção da variante Omicron.

Portugal é o 7.º país europeu com menos novos casos diários por milhão de habitantes

Portugal é o sétimo país da União Europeia (UE) com menos novos casos diários de contágio por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, segundo o site estatístico Our World in Data.

Com 286 novos casos diários por milhão de habitantes na última semana, Portugal está bem longe da média da UE (576 novos casos diários por milhão de habitantes).

No que toca às mortes diárias por milhão de habitantes, Portugal é o oitavo país da UE com menos óbitos atribuídos à covid-19, com uma média de 1,35 nos últimos sete dias.

