Covid-19: Açores com 21 novos casos e 243 infeções ativas nas últimas 24 horas

No boletim diário, a Autoridade de Saúde Regional esclarece que, dos 21 novos casos identificados nas últimas 24 horas, 12 dizem respeito à ilha de São Miguel, sete à Terceira e dois ao Pico, sendo o resultado de 909 testes.

"O arquipélago regista presentemente 243 casos positivos ativos, sendo 172 em São Miguel, 38 na Terceira, 22 no Faial, cinco em São Jorge, três na Graciosa, dois no Pico e um no Corvo", descreve.

Quanto a São Miguel, nove casos dizem respeito ao concelho de Ponta Delgada, dois ao concelho da Ribeira Grande e um ao da Lagoa.

Na ilha Terceira, há seis novos casos positivos no concelho de Angra do Heroísmo e um no concelho da Praia da Vitória. No Pico, há um novo caso positivo no concelho das Lajes e outro no concelho da Madalena.

"À data de hoje estão dois doentes internados, ambos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nenhum em Unidade de Cuidados Intensivos", indica a Autoridade.

Nas últimas 24 horas foram registadas 20 recuperações, acrescenta.

Desde o início da pandemia, o arquipélago registou 48 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Até segunda-feira, foram vacinadas nos Açores 175.414 pessoas com a primeira dose (74,1%) e 196.258 com a vacinação completa (82,9%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação, indica a Autoridade de Saúde Regional.

Até esta data 12.734 utentes receberam o reforço da vacina (3.ª dose).

A covid-19 provocou pelo menos 5.214.847 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,26 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.458 pessoas e foram contabilizados 1.151.919 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul.

