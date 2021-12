Portugal com mais 14 mortes e 2.216 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 14 mortes e 2.216 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.551 mortes e 1.169.003 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 62.157 casos, mais 794 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 948 doentes (mais 37 do que na véspera), dos quais 135 em unidades de cuidados intensivos (mais um do que ontem).

Os dados indicam ainda que mais 1.408 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, fazendo subir para 1.088.295 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 77.283 contactos, mais 1.204 relativamente ao dia anterior.

Em atualização

Pediatra tranquiliza pais: “A vacina é segura e eficaz”

O pediatra Caldas Afonso, diretor do Centro Materno Infantil do Norte, afirmou esta segunda-feira que a vacina contra a covid-19 para as crianças “é segura e eficaz” e que os pais não devem ter receios, pois não apresenta riscos para a saúde.

Em entrevista à SIC Notícias, o pediatra Caldas Afonso afirma que a vacinação é a única arma para acabar com a pandemia e que, a esta altura, é fundamental passar uma mensagem de tranquilidade às famílias.

Por isso, reforça que a vacina é eficaz e segura e que não representa riscos para a saúde das crianças. Diz ainda que a vacinação permitirá as famílias proteger os filhos, recuperar uma atividade escolar “normal” e até um convívio no Natal.

“A vacina para além do ponto de vista pessoal para a criança, tem também importância para o agregado familiar e para a comunidade, para o coletivo”, afirma.

Reabastecimento de autotestes deverá acontecer nos próximos dias

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) confirma que tem havido um aumento de procura de autotestes, sobretudo nas grandes cidades. Em alguns casos aumentou 10 vezes.

Este consumo "repentino veio baralhar a logística que estava preparada" para a distribuição de autotestes nas semanas anteriores ao Natal, explica o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, à SIC Notícias.

As entregas de autotestes vão por isso ser antecipadas, assegurando assim a reposição de stocks nos próximos dias.

