Portugal com mais 21 mortes e 3.417 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 21 mortes e 3.417 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.572 mortes e 1.172.420 casos de infeção, estando ativos 60.584 casos, menos 1.573 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 936 doentes (menos 12 do que na véspera), dos quais 133 em unidades de Cuidados Intensivos (menos dois do que ontem).

Os dados indicam ainda que mais 4.969 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, fazendo subir para 1.093.264 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 79.538 contactos, mais 2.255 relativamente ao dia anterior.

Três casos da Ómicron no voo de Moçambique que chegou a Lisboa no sábado

Foram detetados três casos da variante Ómicron no voo que chegou a Lisboa vindo de Moçambique no sábado.

Os 282 passageiros, na maioria portugueses e moçambicanos, chegaram a Lisboa num voo de repatriamento e foram todos testados à covid-19 por equipas do INEM, tendo ficado em isolamento.

Todos as pessoas que cheguem a Portugal vindas de Moçambique são obrigadas a cumprir quarentena devido à nova variante.

Diagnosticados 5.700 casos de covid-19 nas escolas na semana passada

Na última semana foram diagnosticados 5.700 casos de covid-19 em crianças e jovens até aos 19 anos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

Até agora, o Ministério da Educação não revelou quantas crianças estão infetadas nem quantas turmas estão em isolamento.

Este ano, o primeiro período deve acabar com mais jovens em isolamento do que no ano passado.

A Fenprof queixa-se que não foram implementadas medidas suficientes para conter o aumento de casos e pede prioridade na vacinação dos professores.

