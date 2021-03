Governo português acompanha "com preocupação" situação no norte de Moçambique

António Costa diz que o Governo está a acompanhar "com preocupação" a situação no norte de Moçambique e a trabalhar para resolver a questão de fundo.

O primeiro-ministro português revela que já falou pessoalmente com o Presidente Filipe Nyusi.

Violência em Moçambique já causou 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes

Dezenas de civis, incluindo sete pessoas que tentavam fugir do principal hotel de Palma, no norte de Moçambique, foram mortos pelo grupo armado que atacou a vila na quarta-feira.

A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes.

O movimento terrorista Daesh reivindicou esta segunda-feira o controlo da vila de Palma.

A agência oficial do movimento, a Amaq, divulgou imagens da vila e reivindicou a ocupação do capital do distrito, junto à fronteira com a Tanzânia.

Vários países têm oferecido apoio militar no terreno a Maputo para combater estes insurgentes, cujas ações já foram reivindicadas pelo autoproclamado Estado Islâmico, mas, até ao momento, ainda não existiu abertura para isso, embora existam relatos e testemunhos que apontam para a existência de empresas de segurança e de mercenários na zona.