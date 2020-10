O Governo prepara-se para impor restrições aos estrangeiros. Os Vistos Gold vão acabar ainda este ano em Lisboa e no Porto.

A limitação, prevista no Orçamento do Estado de 2020, foi adiada por causa da pandemia e, segundo o Jornal de Negócios, irá avançar até dezembro por indicação do primeiro-ministro, para que se cumpra o que foi acordado com o PCP e o Bloco de Esquerda.

A medida não termina com os Vistos Gold, mas direciona o investimento para zonas de baixa densidade, no interiro do país.