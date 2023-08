Vodafone Paredes de Coura: festivaleiros começam a chegar à "Vila do Rock"

O Vodafone Paredes de Coura regressa à Praia Fluvial do Taboão entre os dias 16 e 19 de agosto. A dois dias do arranque da 30º edição do festival, já são muitos os festivaleiros na “Vila do Rock”.

Há 30 anos que é conhecido como o habitat natural da musica. Enquanto o festival não começa, há quem aproveite para ler, fazer ioga ou dar uns toques na bola.

Este ano a programação do festival está mais forte, as zonas de lazer foram melhoradas e o perímetro do parque do campismo aumentou cerca de dois hectares. Resta agora, recarregar energias para os dias que aí vêm.

Nos quatro dias de Festival são esperadas 80 mil pessoas. O Vodafone Paredes de Coura arranca já esta quarta-feira e estende-se até sábado.