Quem não arrisca

O “Couraíso” tem esta magia de despertar emoções fortes. Uma energia positiva que mexe com as pessoas e que no caso do Ricardo o impulsionou a declarar o seu amor à agora namorada, durante um concerto de Patti Smith. Também lhe deu coragem para apresentar uma das suas “cigar box guitars” a Seasick Steve num momento que originou uma mini performance do “bluesman” ali mesmo, no meio do recinto.

No ano que completa o seu 30.º aniversário, celebramos o Vodafone Paredes de Coura com um documentário especial que, neste episódio, revela como Ricardo “Riscas” arriscou. E ganhou.