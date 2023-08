Não é a chuva que impede a música nem o público em Paredes de Coura

A chegada dos festivaleiros ao terceiro dia do festival já mostrava as devidas precauções.

Enquanto para uns, o céu nublado não intimidava, para outros era um sinal de alerta e as capas de chuva começaram a cobrir o anfiteatro natural de Paredes de Coura.

Para os festivaleiros, o mau tempo já é habitual e é facilmente ultrapassado pela música e animação que se vive.

As proteções para a chuva essenciais mas não são as únicas. Com o cair da noite, a chuva intensificou-se e foi também um dos protagonistas para, como já é hábito, marcar mais uma edição do festival.