António Costa diz que Web Summit tem ajudado a projetar Lisboa

A Web Summit arranca esta terça-feira no Altice Arena e nos pavilhões da FIL, no Parque das Nações em Lisboa. A edição deste ano vai receber 70 mil participantes. António Costa considera que o evento tem ajudado a projetar Lisboa no mundo do empreendedorismo.

"Ao longo destes anos temos assistido a um crescimento consistente da Web Summit e da participação das startups portuguesas – que este ano vão ter o maior número de participação desde 2016”, disse o primeiro-ministro na visita às instalações do evento.