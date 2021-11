Web Summit vai ter mais de mil oradores de vários países

Depois de no ano passado ter decorrido exclusivamente online, agora portas dos Pavilhões da FIL e do Altice Arena voltam a abrir-se para mais uma edição da Web Summit onde são esperados milhares de participantes de vários países do mundo.

Entre os mais de mil oradores que participam na edição deste ano, na sessão de abertura foram expostas falhas de segurança na rede social Facebook pela ex-funcionária da empresa, Frances Haugen.

Além das redes sociais, também estará em destaque a tecnologia, o clima ou a sustentabilidade. E um dos principais focos foi a inteligência artificial através um sistema de comando de voz.

O evento arrancou esta segunda-feira e decorre até quinta-feira. Por causa da pandemia, a lotação está limitada.



